Monsieur l’ambassadeur Sean Patrick Maloney a pris ses fonctions de Représentant permanent des États-Unis auprès de l'OCDE le 2 avril 2024.



Ancien membre du Congrès américain, il a été élu cinq fois pour représenter la 18e circonscription de New York à la Chambre des représentants des États-Unis, de 2013 à 2023. Au cours de son mandat, il a présidé la sous-commission des garde-côtes et du transport maritime de la commission des transports et de l'infrastructure, ainsi que la sous-commission des marchés des matières premières, des actifs numériques et du développement rural de la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants. Il a été membre de la commission permanente du renseignement de la Chambre des représentants et a été élu par ses collègues à la direction de la Chambre des représentants en 2020. Il est l'auteur de plus de 40 textes législatifs qui sont devenus des lois.



Avant de siéger au Congrès, Monsieur l'ambassadeur Maloney a été secrétaire de cabinet du président Clinton à la Maison Blanche, a participé à la création d'une société de logiciels de services financiers et a travaillé comme associé dans deux cabinets d'avocats internationaux.

Élevé à Hanover, dans le New Hampshire, le plus jeune d'une fratrie de six enfants, Monsieur l'ambassadeur Maloney a fréquenté des écoles primaires et secondaires publiques avant d'obtenir des diplômes de premier cycle et de droit à l'université de Virginie. Il a travaillé comme volontaire avec les Jésuites dans le Pérou rural entre l'université et la faculté de droit en 1988-89.



Monsieur l'ambassadeur Maloney a été la première personne ouvertement LGBT à être élue au Congrès de New York et la personne ouvertement LGBT la plus haut placée à siéger à la Chambre des représentants. Lui et son mari, Randy Florke, ont récemment célébré leur 30e anniversaire de mariage et ont élevé trois enfants ensemble.