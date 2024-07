Madame l’Ambassadrice Natacha Alexander a pris ses fonctions en qualité de Représentant permanent du Royaume Uni auprès de l’OCDE le 2 juin 2021.

Elle a occupé plusieurs postes au sein du Trésor britannique, du Bureau des affaires étrangères, du Bureau du Commonwealth et du développement, et des Nations unies. Elle a dirigé des équipes chargées des questions économiques et de développement international, notamment la politique commerciale mondiale, de la stratégie économique européenne, des sanctions financières et de la lutte contre la criminalité financière.

Elle a également supervisé les programmes de développement du Royaume-Uni au Moyen-Orient. Natacha a été affectée à la représentation permanente du Royaume-Uni à Bruxelles pendant la dernière présidence britannique de l'UE et à Jérusalem en tant que conseillère principale du représentant du Quartet, M. Tony Blair.

Madame Natacha Alexander est titulaire d'un Bachelor en langues modernes de l'Université de Durham, d'un Master en relations internationales de l'Université de Birmingham et un diplôme de troisième cycle en gestion du changement climatique de l'Université d'Édimbourg. Natacha est rejointe à Paris par son mari et leurs trois enfants.