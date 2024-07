Monsieur l'Ambassadeur Kerem Alkin a pris ses fonctions de Représentant permanent de la Turquie auprès de l'OCDE le 15 mars 2021.



Monsieur Alkin est titulaire d'un baccalauréat en gestion ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en économie de l'Université d'Istanbul.



Il a mené une brillante carrière universitaire, commençant comme professeur associé à la Faculté d'économie de l'Université d'Istanbul en 1987, où il a travaillé pendant 14 ans. Il a également travaillé à l'Université de Commerce d'Istanbul pendant 13 ans, a été nommé professeur en 2004 et a occupé plusieurs postes administratifs dans les deux universités. Monsieur Alkin a été président de l'Université Nişantaşı de 2014 à 2015.



En plus de sa carrière universitaire, il a participé à la création de trois chaînes de télévision, a travaillé comme rédacteur en chef de Bloomberg HT News Channel de 2010 à 2013 et a été membre du conseil d'administration du Turkish Wealth Fund de 2017 à 2018. Il a également été secrétaire général de l'Assemblée des exportateurs turcs de 2018 à 2020. En outre, il a été président de l'Association des hommes d'affaires des fournisseurs de services mobiles (MOBİLSİAD) de 2009 à 2021 et de l'Association de recherche sur les énergies renouvelables (YENADER) de 2020 à 2020. 2021 entre autres postes de direction.



Avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur et de représentant permanent de la Turquie auprès de l'OCDE en 2021, Monsieur Alkin a été doyen de l'Institut des sciences de gestion et de gestion de l'Université de Medipol à partir de 2015.