Madame l’ambassadrice Catherine Cudré-Mauroux a pris ses fonctions de Représentante permanente de la Suisse auprès de l'OCDE le 19 janvier 2024.

Madame Cudré-Mauroux est née en 1971 et est originaire d’Autigny (Suisse). Elle est titulaire d’une licence en Sciences économiques et sociales (lic. rer. pol) et d’un master of Social sciences in development studies (M. Sc.).

De 2020 à 2023, elle est membre de la Direction du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en tant que cheffe des Services centraux. De 2017 à 2020, elle a occupé la fonction de directeur exécutif avec titre d’Ambassadeur pour la Suisse, l’Allemagne, le Portugal et le Luxembourg au sein du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAfD) à Abidjan (Côte d’Ivoire).

De 2013 à 2017, elle était cheffe du domaine Politique et Qualité ainsi que du secteur Politique et Services pour la Coopération économique au développement du SECO. Auparavant, elle avait été cheffe du secteur Evaluation et Controlling. De 2004 à 2008, elle a exercé la fonction de cheffe suppléante de la Coopération au développement de la Suisse à Bichkek (Kirghizistan).

Madame Cudré-Mauroux est entrée dans l’administration fédérale en 1998, où elle a occupé diverses fonctions auprès de la section Bretton Woods de la Direction du développement et de la coopération DDC (Département fédéral des affaires étrangères), puis au SECO dans le secteur Institutions financières multilatérales.