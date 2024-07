Monsieur l’ambassadeur Ximo Puig a pris ses fonctions de Représentant permanent de l’Espagne auprès de l'OCDE le 15 mars 2024.

M. Puig, né à Morella (Espagne) en 1959, a été président de la Generalitat Valenciana (Communauté Autonome valencienne) au cours des deux derniers mandats (2015-2023). Il a également exercé des responsabilités politiques à tous les niveaux institutionnels en Espagne.

Il a été maire de Morella, conseiller de Culture de la province de Castello, député au Parlement régional valencien, directeur des Relations Institutionnelles et Informationnelles et directeur du cabinet de la Présidence de la Generalitat Valenciana, député au Parlement national et, sous la législature actuelle, sénateur en représentation de la région valencienne.

Auparavant, en tant que journaliste, il a travaillé au journal "Mediterraneo", à l'Agencia EFE, à Radio Popular et à Antena 3 Radio.

Il est l'auteur du livre "Una idea de esperanza" (Une idée d'espoir", 2023) et "El problema valenciano tiene una solución ("Le problème valencien a une solution", 2015), ainsi qu'un chroniqueur fréquent dans la presse espagnole.