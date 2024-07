Monsieur l'Ambassadeur Peter Ješovnik a pris ses fonctions de Représentant permanent de la République de Slovénie auprès de l'OCDE le 3 septembre 2021.



Peter Ješovnik est diplômé en relations internationales et a obtenu une maîtrise en économie internationale à l'Université de Ljubljana. En 1997, il débute sa carrière à la Faculté de gestion où il est maître de conférences en marketing international et environnement commercial européen. M. Ješovnik a reçu la bourse Chevening du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni et le programme de leadership des visiteurs internationaux du département d'État américain.



En 2001, il a été nommé chef du département des affaires européennes de la Chambre de commerce et d'industrie de Slovénie, où il a joué un rôle actif dans le processus d'entrée des entreprises slovènes dans le marché commun de l'UE. En 2005, il a été nommé au Conseil stratégique des conseillers économiques du président du gouvernement de Slovénie. Plus tard, il a également été membre du conseil de surveillance de la principale banque slovène NLB et de la plus grande entreprise industrielle slovène Gorenje. De plus, il a agi en tant que membre du conseil d'administration de différents centres nationaux et du club de football slovène le plus important au niveau international. De 2005 à 2007, il a été directeur adjoint de la Direction des Affaires européennes. De 2007 à 2009, il a été directeur de l'Agence publique pour l'entrepreneuriat et les investissements étrangers et membre du conseil d'administration de l'Association mondiale des agences d'investissement et de promotion. En 2012 et 2013, M. Ješovnik a été membre par intérim du conseil d'administration de l'Agence de gestion des actifs financiers de la République de Slovénie et président du conseil d'administration de la Société slovène de compensation. De 2014 à 2020, il a dirigé la Division de coopération territoriale européenne au sein du Bureau gouvernemental de la République de Slovénie pour le développement et la politique de cohésion européenne.



En 2020, le gouvernement a nommé M. Ješovnik au poste de secrétaire d'État au ministère des Finances, chargé des biens publics et du Trésor. En tant que secrétaire d'État, M. Ješovnik était membre sans droit de vote du conseil de surveillance de la Sovereign Holding slovène.