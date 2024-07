Monsieur l'Ambassadeur František Ružička a pris ses fonctions de Représentant permanent de la République slovaque auprès de l'OCDE le 5 novembre 2020.

Monsieur Ružička est diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, où il a étudié les médias et la communication, ainsi que de l'Université Charles de Prague, où il a obtenu un doctorat en philosophie.

Il a commencé sa carrière au service de presse du ministère fédéral des Affaires étrangères de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque en 1989, avant de devenir premier Secrétaire, à la presse, de l'Ambassade à Washington en 1992. Il a ensuite occupé le poste de premier secrétaire aux affaires économiques à l'Ambassade de la République slovaque à Washington de 1993 à 1996.



Monsieur Ružička a occupé de nombreux postes de direction au ministère des Affaires étrangères et à l'étranger. Il a notamment été directeur du Département territorial n°1 pour l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord de 1998 à 1999. Il a ensuite été ministre conseiller et Chef de mission adjoint à Prague jusqu'en 2003, Directeur des affaires intérieures et pour les institutions de l'Union européenne de 2003 à 2005, Ambassadeur en Pologne de 2005 à 2010 et Ambassadeur auprès des Nations Unies à New York de 2012 à 2017. Il a été nommé Directeur du Bureau de Miroslav Lajčák, Président de la 72ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, de 2017 à 2018.

Monsieur Ružička a publié de nombreux ouvrages sur la diplomatie slovaque et sur la politique européenne, et il est titulaire de plusieurs distinctions, dont la Croix de Commandeur de l'Ordre du Mérite de la République de Pologne. Il a également traduit plusieurs romans de l'anglais vers le slovaque.

Avant de prendre ses fonctions d'Ambassadeur et de Représentant permanent de la République slovaque auprès de l'OCDE en 2020, Monsieur Ružička était depuis 2018 Secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et européennes.