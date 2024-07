Monsieur l'Ambassadeur Jochem Wiers a pris ses fonctions de Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'OCDE le 30 août 2022.

Monsieur Wiers a plus de 15 ans d'expérience de gestion dans des environnements internationaux, la prospective et la stratégie, l’Union Européenne (UE), la géopolitique, le commerce et les questions de climat-énergie. Il a étudié le droit néerlandais, le droit international et l'espagnol à l'université d'Amsterdam. Il s'est spécialisé en droit européen au Collège de l'Europe à Bruges (LL.M.). Il a été chercheur doctoral à l'Institut universitaire européen de Florence et chargé de recherche et de cours à l'Université d'Amsterdam. M. Wiers a publié dans un certain nombre de revues juridiques internationales, a contribué à plusieurs manuels de droit et a été rédacteur en chef adjoint de Legal Issues and Economic Integration. Il a participé en tant qu'orateur à plusieurs conférences et ateliers internationaux et a enseigné aux niveaux supérieur et inférieur. M. Wiers a été professeur extraordinaire de relations internationales à l’université de Groningen entre 2016 et 2021.



Monsieur Wiers a commencé sa carrière au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas en 2002 en tant que Conseiller politique principal au département de l'Intégration européenne. Il a ensuite rejoint l'Ambassade des Pays-Bas à Paris en tant que Chef adjoint du service économique (2006-2009) avant de revenir au Ministère des Affaires étrangères comme Chef de l'unité de coordination du département du Climat, de l'Énergie, de l'Environnement et de l'Eau (2009-2012) ; Directeur de l'unité d’Analyse, Prévision et Stratégie (2013-2016) ; Chef de la Task Force interministérielle Brexit (2016-2021) ; Coordinateur de la Résilience économique et de la Sécurité (2021-22) et Directeur de projet pour la mise en oeuvre des sanctions contre la Russie (avril-juillet 2022).

Monsieur Wiers et sa conjointe Eveline Mulckhuyse ont trois enfants.