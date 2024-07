Madame l’Ambassadrice Nadia Ernzer a pris ses fonctions de Représentante permanente du Luxembourg auprès de l'OCDE à Paris le 24 août 2022.

Madame Ernzer est une haute fonctionnaire dotée d'une vaste expérience diplomatique qui a occupé une série de postes au sein du Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE) au niveau national: Direction politique, Secrétaire de légation: Afrique sub-saharienne et Communauté des Etats indépendants (2002-2005) ; Direction des Affaires européennes et des relations économiques internationales, Conseiller de légation : Balkans, Turquie, élargissement de l’Union européenne, budget

de la direction (2012-2016); et Secrétaire générale adjointe du MAEE (2016-2020).



Madame Ernzer a également occupé plusieurs postes à l'étranger au sein du MAEE et des institutions européennes: Chargée de mission auprès de l’Ambassade du Luxembourg à Vienne, en Slovénie et en Hongrie, et Représentation permanente auprès des organisations internationales à Vienne (2001-2002) ; Membre de l’Unité politique du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune,

Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne : Conseillère Russie, Moldavie, Bélarus, et coordination COEST (2005-2011) ; Service européen d'action extérieure, Conseillère Russie (2011- 2012) ; Ambassadrice en Albanie (non-résidente) (2016-2020) ; et Cheffe de mission adjointe de

l’Ambassade du Luxembourg à Paris et de la Délégation permanente auprès de l’UNESCO de 2020 à 2022.



Madame Ernzer est titulaire d’une maîtrise en Langues étrangères appliquées, traduction spécialisée anglais et russe, et sciences politiques (Université Paul Valéry, Montpellier) et d’un MA en Russian Studies, obtenu à la School of Slavonic and East European Studies, de l’University College London.