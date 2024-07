Monsieur l'Ambassadeur Sangdae Choi a pris ses fonctions de représentant permanent de la Corée auprès de l'OCDE le 22 septembre 2023.

Monsieur Choi, ancien vice-ministre de l'Économie et des Finances, a été nommé 13e ambassadeur de Corée auprès de l'OCDE.

Tout au long de sa carrière de plus de 30 ans au sein du gouvernement coréen, Monsieur Choi s'est fait connaître en tant qu'expert en matière de budget, en occupant divers postes clés au ministère de l'Économie et des Finances, au ministère de la Planification et du Budget, ainsi qu'au bureau présidentiel.

Monsieur Choi a également travaillé comme économiste principal à la Banque mondiale à Washington, D.C., construisant ainsi une carrière mondiale dans le domaine du développement durable.

Sous l'administration Yoon, il a joué un rôle de premier plan dans la préparation et l'adoption de plans budgétaires supplémentaires visant à soutenir les petites et moyennes entreprises et à garantir le bien-être et les moyens de subsistance de la population, ainsi que dans la promotion de la solidité budgétaire, qui s'est sérieusement aggravée avec la pandémie de Covid-19.