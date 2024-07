Monsieur l'Ambassadeur Jun Shimmi a pris ses fonctions de Représentant permanent du Japon auprès de l'OCDE le 16 décembre 2022.

Monsieur Shimmi est un diplomate de carrière qui a rejoint le Ministère des Affaires étrangères en 1983. Il est envoyé une première fois à l'étranger en 1999 en tant que Premier secrétaire de la Mission permanente du Japon auprès des Nations unies.

Après quelques années au poste de Directeur de la Première division des Affaires économiques internationales du Bureau des Affaires économiques (2001-2003), il devient Secrétaire n chef du Cabinet au bureau du Premier ministre.

En 2005, Monsieur Shimmi est nommé Directeur de la Politique de la sécurité nationale au Bureau de la Politique étrangère avant de retourner à l'étranger en tant que Ministre de l’Ambassade du Japon aux États-Unis (2007-2010).

Il est par la suite nommé Ambassadeur du Japon en Éthiopie et à Djibouti en 2010, avant d'occuper plusieurs postes de Directeur général adjoint et de Directeur général au Ministère des Affaires étrangères. En 2016, il devient Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République slovaque et en 2020, Ambassadeur et représentant du gouvernement japonais en charge des Affaires commerciales et économiques internationales, ensuite Envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique.

Monsieur Shimmi est diplômé de la faculté de droit de l'université Hitotsubashi.