Monsieur l’Ambassadeur Luca Sabbatucci a pris ses fonctions de Représentant permanent de l’Italie auprès de l'OCDE le 18 novembre 2022.

M. Sabbatucci a été diplômé avec mention en Sciences politiques de l'Université de Rome "La Sapienza" en 1988, et a effectué son service militaire dans le corps des Carabiniers.

En 1990, il est entré au Ministère des Affaires Étrangères et a travaillé au Protocole Diplomatique et au Cabinet du Ministre. En 1992, il est affecté à l'Ambassade de Séoul où il reste jusqu'en 1996, date à laquelle il est nommé Consul à Athènes.

En avril 2000, il retourne au Ministère des Affaires Étrangères et occupe le poste de Chef du bureau du Directeur Général des ressources humaines. De 2004 à 2008, il est affecté à Ankara en tant que Chef de mission adjoint.

Depuis 2008, il gère à nouveau les ressources humaines et financières du Ministère des Affaires Étrangères, en occupant d'abord le poste de Directeur général adjoint (2011-2015), puis celui de Directeur général des ressources et de l'innovation (2015-2018).

En janvier 2019, il est nommé Directeur général de la mondialisation. À ce titre, il est responsable d'un large portefeuille de dossiers, tant bilatéraux que multilatéraux, allant des relations bilatérales avec l'Afrique subsaharienne, l'Asie et l'Amérique latine, à l'adhésion de l'Italie au G7, au G20, à l'OCDE et à d'autres forums mondiaux traitant des questions énergétiques, climatiques et financières.

En mai 2022, il a été nommé Chef du Cabinet du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

M. Sabbatucci a reçu la Décoration du Mérite de la République italienne. Il est marié et a un fils.