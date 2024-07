Monsieur l’Ambassadeur Haim Assaraf a pris ses fonctions de Représentant permanent d’Israël auprès de l'OCDE à Paris le 6 octobre 2020.

Monsieur Assaraf est titulaire d’une licence en relations internationales et en études du MoyenOrient magna cum laude, et d’un MBA en marketing et finance, tous deux obtenus à l’Université hébraïque de Jérusalem. Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1994, après avoir servi dans l'armée pendant six ans. Sa première affectation à l'étranger a été le Cameroun, où il a travaillé jusqu'en 1997.

Monsieur Assaraf a par la suite occupé le poste de chef de bureau pour l'Afrique centrale jusqu'en 2001 puis celui de Conseiller politique et porte-parole de la Mission israélienne auprès de Union européenne jusqu'en 2005. Il a continué à travailler sur les relations entre Israël et l’UE en qualité de chef de bureau jusqu’en 2008, date à laquelle il a été nommé Directeur du Département des affaires palestiniennes. Il a ensuite été chef de mission adjoint à l’Ambassade d’Israël à Amman, en Jordanie, où il était chargé des relations bilatérales entre les deux pays de 2012 à 2014.

Monsieur Assaraf a été nommé Directeur du Département en charge de la non-prolifération au sein de la Division des affaires stratégiques, fonction qu’il a exercée de 2014 à 2017.

Avant de prendre ses fonctions d’Ambassadeur et de Représentant permanent d’Israël auprès de l’OCDE en 2020, Monsieur Assaraf occupait depuis 2017 le poste de Chef adjoint de la Division des affaires stratégiques.