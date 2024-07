Madame l'Ambassadrice Unnur Orradóttir Ramette a pris ses fonctions en qualité de Représentante permanente de l’Islande auprès de l'OCDE le 6 juillet 2020.

Madame Orradóttir Ramette est diplômée en gestion d’entreprise de l’Université d’Islande et titulaire d'un Master en management international de l’ESC Lille, France (1993).

Elle débute en 1993 sa carrière dans le secteur privé, comme gestionnaire de projet à la Kredietbank de Lille, France, puis de 1994 à 1996 comme co-propriétaire et directrice exécutive (services aux entreprises) d’Adomia, Paris.

Ayant rejoint le service diplomatique islandais, Madame Orradóttir Ramette occupe les fonctions de conseillère commerciale à l’Ambassade d’Islande à Paris de 1997 à 2009. De 2009 à 2016, elle est conseillère à la Direction du commerce extérieur et des affaires économiques, du Ministère des Affaires étrangères, à Reykjavik. Elle est nommée Ambassadeur en janvier 2016. De 2016 à 2018, elle occupe les fonctions de Directrice générale à la Direction du commerce extérieur et des affaires économiques, du Ministère des Affaires étrangères, en charge notamment des affaires européennes, des accords commerciaux, de la promotion des entreprises, des affaires économiques et des relations bilatérales, y compris OCDE et OMC, ainsi que du Centre de traduction.

Avant de prendre ses fonctions d'Ambassadrice et Représentante permanente de l’Islande auprès de l'OCDE en 2020, Mme Orradóttir Ramette était Ambassadrice d’Islande en Ouganda, Kenya, Namibie, Ethiopie et Malawi, Ambassadrice-désignée pour Djibouti et l’Afrique du Sud, Représentante permanente auprès du PNUE (Nairobi) ainsi qu’Ambassadrice et Représentante permanente de l’Islande auprès de l’Union africaine depuis août 2018.