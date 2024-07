Monsieur l’Ambassadeur László Turóczy a pris ses fonctions en qualité de Représentant permanent de la Hongrie auprès de l’OCDE, le 23 avril 2019.

M. Turóczy est titulaire d’une maîtrise en Sciences économiques, obtenue en 2002 à la Faculté d’économie de l’université de sciences économiques et d’administration publique de Budapest. Au cours de son parcours universitaire, il a suivi le programme d’études en gestion d’entreprise (Deutschsprachiger Studiengang in Betriebswirtschaftslehre), dispensé en langue allemande, de l’Université de Passau et de l’Université de sciences économiques et d’administration publique de Budapest (2001), et a également passé un semestre à l’Université centrale du Missouri, aux États-Unis (2000).



M. Turóczy a commencé sa carrière professionnelle en 2001 comme analyste des politiques macroéconomiques au ministère hongrois des Affaires économiques. Nommé par la suite chef de Division, il poursuit sa carrière comme directeur adjoint du Département d’économie du ministère jusqu’en 2010.



De 2010 à 2012, M. Turóczy est directeur du Département de la concurrence au ministère de l’Économie nationale. À partir de 2012, il occupe les fonctions de Secrétaire d’État adjoint chargé de la concurrence. En 2014, M. Turóczy est également nommé responsable de la planification économique et territoriale, et dirige à partir de 2017 le Secrétariat du Conseil national hongrois de la compétitivité.



M. Turóczy a démissionné de ses fonctions de Secrétaire d’État adjoint en mars 2019 pour occuper celles d’Ambassadeur de la Hongrie auprès de l’OCDE et de l’UNESCO.



M. Turóczy est marié.