Madame l’Ambassadrice Amélie de Montchalin a pris ses fonctions de Représentante permanente de la France auprès de l'OCDE à Paris le 30 novembre 2022.

Madame de Montchalin est diplômée en économie de l'Université Paris-Dauphine et d'HEC Paris, en Histoire de l'Université Paris IV-Sorbonne et en administration publique de la Harvard Kennedy School.



Économiste de formation, elle a travaillé sur les enjeux d'inflation, de financement de l'économie et de gestion des risques systémiques au moment de la crise de la zone Euro chez Exane BNP Paribas puis au sein de la direction du groupe AXA comme Directrice de la Prospective et des Politiques Publiques. Elle a participé activement en 2015-2016 aux travaux sur le financement de la transition écologique par les investisseurs privés, notamment au sein de la Task Force on Climate Financial Disclosure (TCFD) et du Groupe d'Experts de Haut-Niveau de la Commission Européenne sur la Finance Durable.

Élue en juin 2017 députée de l'Essonne, membre de la Commission des Finances, elle a été responsable du budget pour la majorité présidentielle à l'Assemblée Nationale et rapporteure spéciale du budget de la Recherche et de l'Innovation pour 2018 et 2019.



Elle rejoint le gouvernement français en mars 2019 comme secrétaire d'État aux Affaires Européennes, où elle conduit notamment les négociations sur le Brexit et les négociations préparatoires à la Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne. Elle est également secrétaire générale pour la coopération franco-allemande.



Elle devient Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques en juillet 2020, où elle mène la réforme de la haute fonction publique et la transformation des services publics face au Covid et à ses conséquences.



Elle est enfin nommée Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires en mai 2022.



Madame de Montchalin est mariée et a trois enfants. Elle parle français, anglais, portugais, espagnol et allemand.