Monsieur l'Ambassadeur Priit Pallum a pris ses fonctions de Représentant permanent de l'Estonie auprès de l'OCDE le 4 janvier 2022.

Monsieur Pallum est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Tartu.

Il a rejoint le service extérieur estonien en 1991 et a depuis occupé divers postes au sein du département de la politique économique et commerciale étrangère du Ministère des Affaires Etrangères. Monsieur Pallum a été affecté à Genève, à La Haye et à Budapest.

Avant de prendre ses fonctions de représentant permanent de l'Estonie auprès de l'OCDE, Monsieur Pallum a été ambassadeur de l'Estonie auprès de la République hellénique et a été co-accrédité auprès de la République de Chypre et de la République d'Albanie.

Monsieur Pallum est marié et père de trois fils.