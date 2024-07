Tchéquie : Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'OCDE

M. l’Ambassadeur Aleš Chmelař a pris ses fonctions de Représentant permanent de la Tchéquie auprès de l’OCDE le 29 août 2022.



M. Chmelař est spécialisé en politique de l’Union européenne, politiques économiques et monétaires de l’Europe ainsi que les stratégies industrielles de l’Europe centrale et orientale. En 2011, il a été diplômé de l’Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris) et de la London School of Economics en Économie politique de l’Europe.



Après ses études, il a exercé plusieurs postes à Bruxelles, y compris chercheur et chef du European Credit Research Institute au Centre for European Policy Studies (CEPS). Il a rejoint le service public tchèque en 2014 et a travaillé en tant qu’analyste de l’UE en chef et directeur du Département de la coordination des politiques économiques dans le Bureau du gouvernement tchèque.



À partir de 2017, il a exercé les fonctions de Secrétaire d’État pour les Affaires européennes et sherpa au Conseil européen de deux Premiers Ministres. Il a rejoint le service diplomatique en 2018 en tant que Vice-Ministre des Affaires Étrangères responsable des affaires européennes jusqu’à sa nomination au poste de Représentant permanent de la République tchèque auprès de l’OCDE.

.