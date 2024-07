Costa Rica : Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l'OCDE

M. l'Ambassadeur Elías Soley a pris ses fonctions de Représentant permanent du Costa Rica auprès de l'OCDE le 26 août 2022.

M. Soley est un avocat qui a une solide pratique professionnelle du droit depuis plus de 33 ans. Il est un consultant spécialisé dans les questions juridiques et réglementaires liées aux écosystèmes numériques, aux télécommunications, à la technologie et aux zones franches.



Il a fondé en 1994 avec son épouse, Emilia, le Costa Rican Law Firm Soley Saborío – Abogados, au sein duquel il a dirigé les équipes TMT (télécommunications, médias et technologie) et Corporate Practice.



Il a également été consultant international pour plusieurs sociétés de conseil numérique agissant en tant que "partenaire local" au Costa Rica pour fournir des services de veille réglementaire et de concurrence dans les télécommunications, les médias et l'économie numérique.



De 2018 à 2022, M. Soley a occupé le poste de consul honoraire de Finlande au Costa Rica et, depuis lors, il s'emploie à promouvoir le commerce et l'investissement entre les deux pays, ainsi qu'à explorer les domaines de collaboration bilatérale.



Au cours des 15 dernières années, il a occupé d'importants postes de direction dans le monde des affaires, ayant été président et directeur d'importantes chambres de commerce costariciennes et pendant plus de 6 ans, il a représenté l'Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) auprès de "Business at OECD" et a également coordonné les questions relatives à l'OCDE avec le gouvernement de la République et les chambres de commerce tout au long du processus d'adhésion à l'OCDE.