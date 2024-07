Monsieur l’Ambassadeur Luis Fernando Medina Sierra a pris ses fonctions de Représentant permanent de Colombie auprès de l'OCDE le 24 octobre 2022.

Monsieur Medina Sierra est un économiste et philosophe de réputation internationale.

Il a enseigné dans de nombreux établissements prestigieux, notamment dans le département de Sciences Politiques de l’Université Carlos III à Madrid, à l'Université de Virginie, à l'Université de Chicago et, en tant que professeur invité, dans plusieurs universités de Colombie et du Mexique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les modèles économiques, notamment « A Unified Theory of Collective Action and Social Change » (2007), « Beyond the Turnout Paradox: The Political Economy of Electoral Participation » (2018) et “Socialism, History and Utopia” (2019), et a publié de nombreux articles savants sur les questions économiques.

Monsieur Medina Sierra est titulaire d’un Doctorat en économie de l’Université de Stanford, d’une Licence et d’une Maitrise en économie de l’Université des Andes et d’une Licence de philosophie de l’Université Nationale de Colombie.