Madame l'Ambassadrice Madeleine Chenette a pris ses fonctions en qualité de Représentante permanente du Canada auprès de l'OCDE le 8 novembre 2019.

Madame Chenette a une longue carrière dans les secteurs public et privé. Elle apporte son expertise pour résoudre les problèmes les plus complexes pour de meilleures politiques gouvernementales et la croissance durable des clients internationaux et nationaux dans un large éventail de secteurs, notamment la finance, le numérique, la vente au détail, le secteur industriel, la communication, les transports et le secteur public. La complexité, la diversité et les environnements mondiaux difficiles font partie de son parcours pour résoudre avec succès les défis les plus exigeants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et ceux des clients et, ainsi, assurer une croissance verte, durable et inclusive en collaborant avec les ministres, fonctionnaires, dirigeants et membres de conseils d’administration. Elle apporte ainsi innovation et leadership au bien-être de nos citoyens, à la croissance et aux exportations de nos entreprises pour créer une économie durable pour le Canada ainsi que pour les pays membres et partenaires de l’OCDE.

Madame Chenette s'est jointe à SECOR INC. en 1994 et a occupé divers postes jusqu'à ce qu'elle devienne associée en 2000. Elle a ensuite été présidente du conseil d'administration du groupe SECOR puis, en 2011, membre du conseil d'administration de Transat A.T. Inc., un voyagiste intégré. En 2012, elle a dirigé la transaction entre KPMG Canada et SECOR et est devenue partenaire et chef des services consultatifs en stratégie nationale. Elle s'est jointe à Accenture en 2017 en tant que membre du comité de direction canadien - chef de l'industrie des produits de Montréal et directrice générale - supervisant les services de stratégie, conseil, numérique, technologie et opérations.

Engagée dans sa communauté, elle a été présidente de plusieurs organisations sans but lucratif. Elle est reconnue pour ses habilités de conférencière et de panéliste sur les enjeux économiques majeurs de nos sociétés.

Lors du gala Les Talentueuses, l'Association des femmes en finance du Québec lui a décerné le prix Inspiration en 2011 et en 2013, le prix du grand mentor. En 2018, elle était finaliste des Mercuriades pour le prix Woman of Exception. Elle a été nommée l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada en 2012 et 2018.

Madeleine est titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de HEC Montréal et administratrice de sociétés agréée 2011 - Institut des administrateurs de société.