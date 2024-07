Madame l’Ambassadrice Régine Vandriessche a pris ses fonctions de Représentante permanente de la Belgique auprès de l'OCDE à Paris le 21 septembre 2020.

Madame Vandriessche est titulaire d'un doctorat de lettres classiques et d'un doctorat d’histoire, tous deux obtenus à l'Université catholique de Louvain.

Elle a rejoint le Service diplomatique belge en 1989 et, où elle a d’abord exercé les fonctions d’attachée au sein de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne.

Madame Vandriessche a ensuite occupé plusieurs postes à la fois en Belgique et à l’étranger, notamment au Japon, en République démocratique du Congo et, dans le cadre de la Présidence belge de l’UE en 2001, a occupé le poste de Directrice adjointe de l’équipe logistique au sein de la Direction générale de la coordination et des affaires européennes. Elle a été nommée Ambassadrice itinérante chargée des migrations et de l'asile en 2002, puis détachée pour exercer la fonction de Conseillère diplomatique auprès du vice-Premier Ministre et Ministre de la justice de 2003 à 2005. Elle a ensuite été Conseillère en charge de la coordination de la politique étrangère à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne de 2005 à 2008.

En 2008, dans la perspective de la Présidence belge de l’UE en 2010, Madame Vandriessche a été nommée Directrice de l’équipe logistique au sein de la Direction générale de la coordination et des affaires européennes. De 2010 à 2015, elle a occupé le poste de Directrice générale adjointe de la Direction générale des relations bilatérales.

Avant de prendre ses fonctions d’Ambassadrice et de Représentante permanente de la Belgique auprès de l’OCDE en 2020, Madame Vandriessche dirigeait la Division Asie-Pacifique de la Direction générale des relations bilatérales.