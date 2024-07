Monsieur l'Ambassadeur Gerhard Jandl a pris ses fonctions de Représentant permanent de l'Autriche auprès de l'OCDE le 7 mars 2022.

Monsieur Jandl est né à Vienne/Autriche en 1962 et est titulaire d'une licence en économie de l'université de Graz, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en droit de l'université de Vienne.

Il a rejoint le service extérieur autrichien en 1986. À l'étranger, il a travaillé dans les ambassades du Caire et de Tunis, à la mission permanente auprès des Nations unies à New York, ainsi qu'au Ministère des affaires étrangères, au département économique et au département juridique, ainsi qu’en tant que chef de la division des Balkans. Par la suite, Monsieur Jandl a été ambassadeur d'Autriche à Sarajevo (2000-2005) et à Belgrade (2005-2008). De 2009 à 2018, il a occupé le poste de directeur de la politique de sécurité au Ministère des affaires étrangères.

Avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur et de représentant permanent de l'Autriche auprès de l'OCDE, Monsieur Jandl était ambassadeur et représentant permanent auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a publié plusieurs articles sur la politique étrangère, le droit international et l'économie.

Monsieur Jandl est marié.