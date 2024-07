Monsieur l’Ambassadeur Brendan Pearson a pris ses fonctions de Représentant permanent de l’Australie le 4 octobre 2021.

Monsieur Pearson était dernièrement Conseiller Principal (International - Commerce et Investissement) au Bureau du Premier Ministre. Auparavant, il a travaillé à l'étranger en tant que chercheur invité au département Politiques et Études Internationales de l'Université de Cambridge (2017-2018), Chef de bureau pour l'Asie du Nord, Australian Financial Review à Tokyo (2002-2005) et Conseiller (Politique Commerciale) à l'Ambassade d'Australie à Washington DC (1996-1999).

En Australie, il a travaillé comme Conseiller Principal, Cabinet du ministre des Finances (2018-2019); Conseiller Principal (Politique Commerciale), Cabinet du Ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement (2018); Directeur Général, Minerals Council of Australia (2014-2017); Vice-Président, Politique Publique et Affaires Générales, Peabody Energy Australia (2012-2013); Directeur Général Adjoint, Minerals Council of Australia (2007-2012); Secrétaire Adjoint, Direction de l'Environnement, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) (2007); Secrétaire Adjoint, Direction des Services et de la Propriété Intellectuelle, DFAT (2006); Correspondant principal pour l’Australian Financial Review (1999-2005); et Direction de la Coopération Économique Australie-Pacifique, DFAT (1992-1995).

Monsieur Pearson est titulaire d'une Maîtrise de philosophie en relations internationales de l'Université de Cambridge (1992) et d'une Licence en lettres (avec mention) de l'Université Nationale australienne (1984).