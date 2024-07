De la mondialisation à la régionalisation

On 7 December 2023, the OECD Global Forum on Competition opened with welcoming remarks by Mathias Cormann (OECD Secretary-General) followed by a discussion between Clare Lombardelli (former OECD Chief Economist) and Carmine Di Noia (OECD DAF Director) sur le rôle émergent de la politique industrielle en tant qu'outil permettant aux décideurs politiques de répondre à la croissance.



Un panel a ensuite procédé à une analyse prospective, analysant les implications de l'évolution de la concurrence en Amérique Latine/Caraïbes, en Afrique, en Asie et en Chine. La séance a également examiné l'impact des facteurs sociaux, politiques et économiques sur la concurrence.



Le panel a bénéficié d'un échange avec Frédéric Jenny (Président, Comité de la concurrence de l'OCDE), Thomas Cheng (Professeur, Faculté de droit, Université d'Hong Kong), Angayar Kanni Ramaiah (Maître de conférences à l'UiTM Penang, Faculté de droit Universiti Teknologi MARA), Simon Roberts (Professeur, Centre pour la concurrence, la réglementation et le développement économique Université de Johannesbourg), Mario A. Umaña (Spécialiste principal du commerce et de la concurrence, Banque interaméricaine de développement) et Angela Zhang (Professeur agrégé de droit, directeur du Centre Philip K. H. Wong pour le droit chinois, Université de Hong Kong).



Plus de documents sur le sujet disponibles ici : https://oe.cd/dmar.