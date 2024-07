Genre, équité et action climatique : des questions étroitement liées

Les lacunes persistantes en matière de données sur le genre sont lourdes de conséquences. Elles invisibilisent les inégalités entre hommes et femmes, produisent des politiques perpétuant les stéréotypes de genre et limitent les opportunités des femmes. Dans cet épisode, Dr Maïmouna Ndoye, coordinatrice du projet d’Equipop « Jeunes féministes en Afrique de l’Ouest », préconise en matière de collecte et d’analyse des données une approche transversale et soucieuse de la dimension de genre, à même de contribuer à une compréhension plus fine des dynamiques sociétales et à l’élaboration de politiques vectrices d’égalité et d’inclusion. Elle explique en outre l’importance de renforcer la place des données qualitatives dans les recherches et analyses sur les questions de genre. Notre hôte, Mame Diarra Diop, est journaliste et productrice radio au Mali. Pour en savoir plus sur nos travaux, consulter : www.oecd.org/fr/csao

Gender data gaps have far-reaching consequences. They render gender equalities invisible, lead to polices that perpetuate gender stereotypes, and limit opportunities for women. In this episode, Dr Maïmouna Ndoye, calls for an intersectional, gender-inclusive approach to data collection and analysis that provides a more accurate understanding of societal dynamics and contributes to policies that promote equality and inclusivity. She also explains the value of bringing qualitative data more deeply into gender research and analysis. Maïmouna is Coordinator of the Young Feminists Project in West Africa, Equipop. Our host is Mame Diarra Diop, a radio journalist and producer in Mali.

