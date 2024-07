Structure et dynamique de la R&D des entreprises et l'impact du soutien public

MicroBeRD est un projet conjoint du Comité de l'OCDE sur l'industrie, l'innovation et l'entrepreneuriat et du Comité de l'OCDE pour la politique scientifique et technologique à travers son Groupe de travail des experts nationaux sur les indicateurs de la science et de la technologie (NESTI). Le projet capitalise sur l'expertise de NESTI dans la production d'indicateurs agrégés de R&D et de soutien gouvernemental à la R&D et l'expérience de la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE dans la réalisation de projets internationaux de microdonnées distribuées.