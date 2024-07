Comment participer à l'enquête PISA

Les modalités et conditions de participation à l'enquête PISA 2025 sont décrites ci-dessous.



1) Les frais généraux internationaux de base pour les nouveaux participants à PISA 2025 s'élèvent à 210 000 EUR, payables sur trois ans à raison de 70 000 EUR par an de 2023 à 2025 inclus.

PISA 2025 propose également deux options de partenariat pour les pays/économies qui participent à PISA pour la première fois, dans le but de maximiser les avantages de la participation à PISA pour les pays/économies. Les nouveaux pays/économies peuvent opter pour l'option Capacity Building and Implementation Support, qui offre une aide à la préparation et à la mise en œuvre. En outre, ils peuvent demander de l'aide pour l'analyse et la communication des données. Les coûts de toutes les options sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Total 2023 2024 2025 Coût de base € 210 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 Optionnel: Capacity building and Implementation Support € 170 000 € 56 000 € 57 000 € 57 000 Optionnel: aide pour l'analyse et la communication des données € 250 000 € 84 000 € 83 000 € 83 000

2) En outre, les coûts de la mise en œuvre nationale du programme sont entièrement supportés par les pays/économies participants. En particulier, tous les pays/économies participants sont tenus de :

i) assumer la responsabilité de la constitution d'un échantillon représentatif d'écoles et d'élèves conformément aux définitions de la population cible et aux procédures d'échantillonnage convenues au niveau international. L'essai sur le terrain a porté sur un échantillon d'environ 2 000 élèves et l'étude principale sur un échantillon d'environ 6 300 élèves ;

ii) disposer de l'autorité et des ressources nécessaires pour recruter les écoles qui participeront à l'évaluation et pour l'administrer ;

iii) avoir la capacité de traiter les problèmes de traduction et d'adaptation du test et du questionnaire ; et

iv) avoir la capacité d'administrer le test dans les écoles et de noter les questions ouvertes.

3) Les pays/économies participants doivent nommer un gestionnaire de projet national (NPM) qui réalise les enquêtes dans le contexte national. Le gestionnaire de projet national travaille avec les sous-traitants de l'OCDE sur toutes les questions liées à la mise en œuvre de l'enquête PISA dans son pays/économie. Le gestionnaire national joue un rôle important non seulement dans la mise en œuvre réussie de l'enquête PISA conformément aux normes de qualité de l'OCDE, mais aussi dans l'élaboration et la révision des rapports et des publications de l'enquête PISA. Le NPM doit être titulaire d'un diplôme universitaire et avoir une expérience préalable de la planification, de l'organisation et de la réalisation d'enquêtes à grande échelle. Des compétences en gestion de projet avec des tâches multiples et simultanées, un haut niveau de communication orale et écrite, la maîtrise de l'anglais et la connaissance des systèmes éducatifs nationaux sont également importants. L'anglais est la langue de communication des NPM et la langue utilisée dans la documentation écrite.

Tous les participants sont censés assister aux réunions des NPM. Pour le cycle PISA 2025, la première réunion se tiendra en mars 2023. D'autres réunions auront lieu en 2023, 2024 et 2025.

4) Les participants doivent également nommer un représentant pour le comité directeur du PISA (PGB). Ce comité est représenté par tous les pays/économies participants au plus haut niveau politique et est chargé de spécifier les priorités politiques et les normes pour le développement d'indicateurs, l'établissement d'instruments d'évaluation et la communication des résultats. Le PGB se réunit deux fois par an, en mars/avril et en octobre/novembre. La participation des pays/économies partenaires de l'enquête PISA (non-membres de l'OCDE) à ces réunions est facultative.

5) Les demandes de participation à l'enquête PISA sont examinées sur la base d'une lettre officielle informant l'OCDE de l'intention d'un pays ou d'une économie de participer à l'enquête PISA et confirmant son intention de contribuer aux frais généraux internationaux. Les lettres doivent être adressées à: M. Andreas Schleicher, Direction de l’éducation et des compétences (edu.pisa@oecd.org). La demande sera ensuite soumise à l'approbation du comité directeur du PISA, qui vous informera peu après de sa décision.