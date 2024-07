Depuis plus de 15 ans, le Programme de compétitivité MENA-OCDE défend l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA. Nous pensons que l’autonomisation économique des femmes n’est pas seulement un impératif moral mais aussi un moteur stratégique d’une croissance durable et inclusive et un catalyseur de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. Notre approche stratégique vise non seulement un progrès autonome, mais également l’intégration de l’autonomisation des femmes dans des efforts plus larges de relance économique.

L’un de nos principaux outils pour atteindre ces objectifs est le Forum MENA-OCDE pour l’autonomisation économique des femmes (WEEF). Sous la coprésidence de la France et de l’Égypte, le WEEF a servi de plate-forme de dialogue multipartite, facilitant la coopération régionale pour améliorer l’accès des femmes aux opportunités économiques. Grâce au WEEF, nous avons favorisé les partenariats entre les représentants gouvernementaux et non gouvernementaux des économies MENA et OCDE.



Au niveau national, nous avons aidé les pays à constituer la base de données factuelles et les systèmes de données qui sous-tendent les politiques. Cela a conduit à des réformes législatives et politiques fondées sur les normes internationales et les bonnes pratiques en matière d’égalité des sexes. Nous continuons à bâtir un réseau de champions aux niveaux national, régional et mondial, capables de proposer des solutions politiques innovantes pour des économies plus inclusives et compétitives.