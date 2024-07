SMEs and entrepreneurship

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la politique des PME et l'entrepreneuriatest est coprésidé par la Tunisie et l'Italie. Le groupe de travail engage les partenaires dans un dialogue régional et un apprentissage entre pairs sur les questions liées à la croissance des PME et à la promotion de l'entrepreneuriat.

Les membres sont des décideurs politiques d'institutions clés en charge de la politique des entreprises (telles que les ministères de l'industrie et de l'économie), des agences de développement des PME et des agences de promotion des investissements. Parmi les autres participants figurent des décideurs politiques des ministères des Finances, du Commerce, du Travail et de l'Éducation ; banques de développement ; centres de recherche économique; et les organisations internationales. Les entreprises privées et le secteur financier participent activement au Groupe de travail et sont les principaux bénéficiaires de l'initiative.