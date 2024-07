Alors que la région MENA commençait à montrer des signes de reprise après la crise du COVID-19 - avec une croissance prévue de 4,4 % pour 2022, la guerre en Ukraine a imposé une nouvelle série de contraintes aux économies et plongé les entreprises dans l'incertitude. Dans ce contexte, le dialogue entre le secteur privé et le secteur public est plus crucial que jamais pour aider la région à atténuer les chocs économiques et favoriser la résilience des pays.

Les associations d'entreprises de toute la région sont bien placées pour exploiter le potentiel des technologies numériques et de la transition verte, tout en favorisant une intégration régionale plus poussée grâce au commerce et à l’entrepreneuriat. Elles peuvent également concevoir des stratégies inclusives pour renforcer l’intégration régionale, faciliter la création d'emplois et augmenter la participation des jeunes et des femmes sur le marché du travail.

Le dialogue public-privé (PPD) permet une consultation structurée entre les décideurs privés et publics. Une discussion récente dans le cadre du conseil consultatif MENA-OCDE des affaires (BAB) a mis en évidence que dans la région MENA, les pays où le PPD et la coordination entre les acteurs-clés sont les plus forts ont eu tendance à mieux réagir à la crise.