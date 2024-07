Déclaration du Secrétaire général de l'OCDE sur les mesures supplémentaires prises en réaction à l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine

08/03/2022 - Suite à ses précédentes déclarations et décisions depuis le 24 février 2022 en réaction à l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, le Conseil de l'OCDE a décidé de suspendre immédiatement la participation de la Russie et du Bélarus aux organes de l'OCDE.





Le Conseil de l'OCDE continuera d'examiner la situation comme il se doit.





Les pays membres de l’OCDE ont également chargé le Secrétaire général de faire des propositions visant à renforcer davantage le soutien au gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine, notamment pour soutenir son redressement et sa reconstruction.

