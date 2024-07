Déclaration du Secrétaire général de l’OCDE sur les mesures initiales prises en réaction à l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine

25/02/2022 - À la suite de la déclaration d'hier condamnant avec la plus grande fermeté l'agression à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine et dans le cadre de son réexamen urgent de toute coopération avec la Russie, le Conseil de l'OCDE a pris aujourd'hui un certain nombre de décisions initiales.





En premier lieu, le Conseil a décidé de clôturer formellement le processus d'adhésion avec la Russie, qui avait été ajourné en 2014.





Le Conseil a également demandé au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à la fermeture du bureau de l'OCDE à Moscou et de cesser toute invitation de la Russie aux niveaux ministériels et dans les organes où elle figure sur la liste des Invités.





Le Secrétaire général a en outre été prié par le Conseil de ne pas conclure de nouvel accord sur des contributions volontaires avec la Russie et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à tout projet financé par des contributions volontaires de la Russie n'ayant pas encore débuté.





Le Comité des relations extérieures de l'OCDE a été chargé d'examiner la participation de la Russie au sein des comités de l’Organisation.





L'OCDE demeure fermement solidaire du peuple ukrainien.





Le Conseil a décidé de renforcer le soutien de l'OCDE au gouvernement ukrainien démocratiquement élu.





Le réexamen de toute coopération avec la Russie et l'élaboration de nouvelles mesures visant à renforcer le soutien de l'OCDE au gouvernement ukrainien démocratiquement élu se poursuivront au cours des prochains jours et semaines.





Enfin, le Conseil de l'OCDE examine également les répercussions économiques et sociales de l'agression actuelle à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine et a discuté de l'impact sur le marché de l'énergie et des politiques connexes avec le Directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et le Directeur général de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN).





Le Conseil a également entendu des informations de la Secrétaire générale adjointe et Économiste en chef de l'OCDE, ainsi que des Directeurs de la Direction des échanges et de l'agriculture de l'OCDE, de la Direction des affaires financières et des entreprises, de la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation et de la Direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales.

