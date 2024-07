M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE au G20 à Venise, 8 au 10 juillet 2021

M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, était à Venise pour participer aux réunions des ministres des finances et gouverneurs des banques centrales du G20, du 8 au 10 juillet 2021.

Le Secrétaire général a prononcé des allocutions dans les sessions sur Les politiques pour la récupération (texte du discours, en anglais) et Le système fiscal international (texte du discours, en anglais).

A Venise, le Secrétaire général a également participé au Symposium fiscal de haut niveau du G20 et modéré la session sur Les retombées internationales des politiques environnementales et les pistes pour une coopération renforcée.

M. Mathias Cormann s'est également exprimé lors de la Conférence annuelle du Forum mondial sur la productivité, co-organisé par l'OCDE et la Présidence italienne du G20, et prononcé une allocution de bienvenue (texte du discours, en anglais) le 1er jour de l'événement, ainsi qu'une allocution liminaire (texte du discours, en anglais) le 2ème jour de l'événement, aux côtés de M. Daniele Franco, Minister italien de l'économie et des finances et M. Ignazio Visco, Gouverneur de la banque centrale italienne.

Le Secrétaire général a également tenu des réunions bilatérales avec diverses personnalités de haut niveau participant aux différents événements du G20.