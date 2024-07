M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, à Rome, 30 juin 2021

M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, était à Rome, en visite officielle en Italie, le 30 juin 2021.

Le Secrétaire général a tenu une réunion bilatélarela avec M. Mario Draghi, Premier ministre italien ainsi que des réunions bilatérales avec diverses hautes autorités italiennes.

A Rome, le Secrétaire général a présenté deux publications de l'OCDE (texte du discours, en anglais) The Future Role of Corporate Governance and Capital Markets: Lessons from the COVID-19 Crisis, et Corporate Governance Factbook 2021, aux côtés de M. Daniele Franco, Ministres des finances italien.