Palais de l'Elysée - Déclaration à la presse de M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, 9 juin 2021

Déclaration à la presse par Mathias Cormann,

Secrétaire général, OCDE

Palais de l’Élysée, Paris, Mercredi 9 June 2021

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour,

C’est un grand honneur mais aussi une vraie joie d’être ici avec vous aujourd’hui.

La France, sous votre Présidence, est une force motrice du renouveau du multilatéralisme – un multilatéralisme équilibré, concret, et fondé sur le dialogue entre les États.

Quand il s’agit de trouver des solutions aux défis de notre temps - la France est ambitieuse et cette ambition contribue à notre force.

Ainsi, l’engagement de la France a été décisif pour promouvoir les discussions et des normes en matière de taxation internationale, de climat et de santé, parmi d’autres.

Je la remercie, au nom de l’OCDE.

La France et les Etats membres de l’OCDE ont en commun un engagement résolu en faveur de la démocratie, des droits humains, de l’État de droit, ainsi que des principes de l’économie de marché.

Dans ce cadre, notre mission, à l’OCDE, consiste à aider nos pays Membres à mettre en œuvre des politiques meilleures pour une vie meilleure.

À préserver les libertés individuelles et accroître le bien-être économique et social de nos citoyens.

Notre expertise unique et notre méthode de travail nous distingue des autres organisations internationales.

Notre expertise est riche et diverse. Elle est économique, sociale, environnementale et porte sur tous les défis et opportunités qui peuvent rendre notre monde meilleur : l’éducation, les jeunes, le numérique, les échanges, pour n’en citer que quelques-unes.

Nos travaux facilitent la consultation et la coopération ; ils s’appuient sur des données comparables et sur l’analyse des politiques économiques reposant sur des faits, sur la promotion des meilleures pratiques et sur l’établissement de normes destinées à favoriser les échanges et renforcer les liens économiques entre pays – et tout cela repose sur des valeurs communes.

Aujourd’hui le monde fait face à une série de défis majeurs.

Nous devons tout d’abord continuer à œuvrer ensemble pour maximiser la solidité de la reprise économique post-COVID-19 – avec une croissance plus forte, plus durable, plus verte et plus inclusive.

L’urgence immédiate est de poursuivre nos efforts dans la lutte contre le virus, et mettre tout en œuvre pour rendre la vaccination accessible à l’ensemble de la population mondiale, comme vous l’avez demandé à plusieurs reprises.

Il ne s’agit pas uniquement d’un acte charitable de la part des économies avancées. Ce qui est en jeu, c’est notre protection à tous, c’est le pilier indispensable pour une reprise durable.

Nous devons impérativement œuvrer ensemble pour que cette reprise soit différente. Nous devons impulser de façon décisive et à l’échelle de la planète, la mise en oeuvre d’actions ambitieuses et concrètes pour contrer le dérèglement climatique – pour parvenir à la neutralité carbone – aussitôt que possible et au plus tard en 2050.

Je peux vous assurer Monsieur le Président, qu’en ma qualité de nouveau Secrétaire général de l’OCDE, je mettrai à contribution toutes les capacités d'analyse et de promotion des politiques publiques de l’OCDE pour faire en sorte que l’Organisation joue un rôle de premier plan pour atteindre cet objectif.

Dans les 100 jours qui viennent, nous rendrons opérationnel le Programme international pour l’action face au changement climatique (IPAC), programme initié par la France, afin d’en voir les premiers résultats d’ici à la COP26 qui se tiendra en novembre.

Nous devons aussi être ambitieux pour que la reprise soit plus forte et plus riche en emplois, et plus juste : saisir les opportunités et mieux gérer les risques associés à la transformation numérique de nos économies sont au cœur de nos travaux.

Nous sommes très près de finaliser une approche multilatérale équitable pour la taxation mondiale – nous devons y parvenir. C’est une des clés d’une mondialisation plus juste.

Enfin, nous devons redéfinir notre engagement à l'échelle mondiale, notamment en renforçant le rayonnement de l’OCDE dans la région Indo-Pacifique.

La concurrence entre les grandes puissances façonnera l’ordre mondial dans les décennies à venir.

La démocratie, nos valeurs communes sont en jeu, l’ordre mondial dans les décennies à venir dépend de leur succès. L’OCDE dans son ensemble doit œuvrer pour démontrer en quoi nos valeurs démocratiques et fondées sur l’économie de marché nous rendent plus forts politiquement, socialement et économiquement.

Monsieur le Président, je suis ravi d’avoir l’opportunité de m’engager avec vous et d’avancer sur tous ces dossiers.