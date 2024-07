Toutes les données, publications et analyses de l’OCDE sont désormais accessibles gratuitement

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est passée à un modèle d’information libre d’accès.

C’est avec le lancement en 2014 de son projet d’intégration de son portail de données et de ses plateformes que l’OCDE a commencé à élargir l’accès à ses données, en permettant notamment la lecture en ligne gratuite de ses publications. L’introduction de la licence Creative Commons CCBY 4.0 offre désormais un accès libre et facilité aux publications et données de l’OCDE.

« L’adoption d’un modèle d’information libre d’accès est une étape décisive, puisque chacun peut désormais accéder gratuitement à l’ensemble des données, publications et analyses de l’OCDE, dans le cadre d’une licence ouverte », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann. « Ces évolutions confirment l’engagement de l’OCDE à renforcer la pertinence et l’impact de son action à l’échelle mondiale, en assurant l’accès libre à des données et des analyses factuelles, ainsi qu'à des recommandations d’action fondées sur les meilleures pratiques. Cela permettra d’aider les responsables de l’action publique à mettre en œuvre des politiques meilleures et à trouver des solutions multilatérales efficaces aux défis mondiaux communs de notre temps. »

Le site web www.oecd.org modernisé facilitera l’utilisation de ces informations libres d’accès. Il offrira en effet des fonctions de recherche plus performantes avec des critères de filtrage afin d’obtenir des résultats pertinents et de permettre une navigation fluide par thème et par pays. Ce site donne accès à un catalogue de près de 30 000 éléments des archives de l’OCDE que les utilisateurs peuvent désormais consulter, télécharger et partager.



Rendez-vous sur le nouveau site www.oecd.org pour découvrir l’ensemble de nos données et analyses.

Les données, les analyses et le savoir de l’OCDE sont libres d’accès. À vous de partager.



Pour obtenir de plus amples informations, les journalistes sont invités à prendre contact avec la Division des médias de l’OCDE (+33 1 45 24 97 00).