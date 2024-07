Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption annonce l’élection de sa nouvelle présidente

19/06/2024 - Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption, composé de représentants des 46 pays Parties à la Convention sur la lutte contre la corruption, est heureux d’annoncer qu’il a élu Mme Kathleen Roussel, du Canada, qui prendra les fonctions de nouvelle Présidente.



Mme Roussel dirigera le Groupe de travail dans le mandat qui lui est assigné de combattre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales, notamment en exerçant le suivi de la mise en œuvre et de l’application de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, de la Recommandation de 2021 et des autres instruments connexes. Le Groupe de travail promeut en outre les bonnes pratiques exercées dans le cadre des mesures de lutte contre la corruption mises en œuvre par les États, ainsi que la coopération internationale visant à combattre la corruption transnationale.



Depuis juin 2017, Mme Kathleen Roussel est Directrice des poursuites pénales et sous-procureure générale du Canada, fonctions qu’elle quittera dans le courant de ce mois. À ce poste, elle supervise la gestion globale du Service des poursuites pénales du Canada. Elle a également été membre des Sessions Chandler sur l’intégrité et la corruption à l’université d’Oxford et elle est Vice-présidente de l’Association internationale des procureurs et poursuivants.



Mme Roussel succèdera à M. Chris Basiurski, qui est le Président par intérim du Groupe de travail sur la corruption depuis le 1er janvier 2024, à l’issue de la réunion plénière du Groupe de travail tenue en octobre 2024. Le Groupe de travail adresse ses remerciements sincères à M. Basiurski pour l’exercice de cette fonction.



Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter Mme Julia Fromholz, Cheffe de la Division de l’OCDE de lutte contre la corruption.



Pour en savoir plus sur les travaux de l’OCDE consacrés à la lutte contre la corruption, vous pouvez consulter https://www.oecd.org/fr/corruption/anti-corruption/.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des populations dans le monde entier.