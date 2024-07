Avis aux médias - Indice de restrictivité des échanges de services

17/06/2024 -

Un nouveau rapport de l’OCDE retrace 10 ans d’observation continue des politiques relatives aux échanges de services

Vecteurs de croissance, d’emplois et d’innovation, les services sont essentiels au dynamisme de l’économie mondiale. Depuis 2014, l’OCDE recueille des données sur les politiques d’échanges de services à l’aide de son Indice de restrictivité des échanges de services (IRES), qui livre tous les ans des données objectives et comparables sur les politiques appliquées en matière de services dans les pays du monde entier.



L’IRES fournit des informations sur les réglementations visant les échanges de services dans 22 secteurs d’activité, pour tous les pays membres de l’OCDE et pour 11 pays non membres. Au total, ces pays et secteurs représentent plus de 80 % des échanges de services dans le monde. Avec cet outil, les responsables publics peuvent disposer d’une évaluation chiffrée des avantages que procure l’ouverture des marchés de services, repérer les possibilités de réforme et suivre les évolutions réglementaires qui se font jour.



Intitulé Revitalising Services Trade for Global Growth, le nouveau rapport de l’OCDE à paraître lundi 24 juin, proposera à la fois de nouvelles données factuelles et, grâce à l’IRES de l’OCDE, une analyse de l’évolution des politiques relatives aux échanges de services, sur une décennie.



