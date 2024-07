Les ministres se félicitent de la Feuille de route pour les discussions d’adhésion avec l’Indonésie

02/05/2024 - Les ministres se sont félicités de l’adoption de la Feuille de route concernant le processus d’adhésion à l’OCDE de l’Indonésie pendant la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres de 2024.



La séance d’ouverture de la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres a comporté une brève cérémonie durant laquelle le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann, a officiellement remis la Feuille de route pour l’adhésion à l’OCDE au ministre coordonnateur pour les Affaires économiques de l’Indonésie, M. Airlangga Hartarto. Tous deux ont noté la nature historique des discussions d’adhésion de l’OCDE avec l’Indonésie, qui est le premier pays d’Asie du Sud-Est à demander à rejoindre l’Organisation.



L’Indonésie est un Partenaire clé de l’OCDE depuis 2007, et participe à ce titre de façon renforcée aux travaux de l’Organisation, notamment dans le cadre de partenariats avec les organes de l’OCDE, de l’adhésion aux instruments juridiques de l’OCDE et de l’intégration dans les bases de données statistiques et les indicateurs de l’action publique de l’Organisation. Entre 2014 et 2017, l’Indonésie a assuré, avec le Japon, la première coprésidence du Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est.



« L’Indonésie a connu ces deux dernières décennies un processus remarquable de réforme, de développement et de croissance économiques. Notre coopération n’a cessé de se développer et de se renforcer tout au long de cette période, l’Indonésie étant un Partenaire clé depuis 2007, avec la mise en place du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est en 2014 et la création de notre bureau de Jakarta en 2015, et dans le cadre de nos programmes de travail conjoints successifs », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « La Feuille de route pour l'adhésion trace la voie à suivre par l’Indonésie pour se mettre en conformité avec les normes et les pratiques exemplaires de l’OCDE, ce qui servira de point d’ancrage à un programme de réformes visant à donner corps à son ambition d’atteindre le statut d’économie avancée d’ici 2045. En sa qualité de première puissance économique d’Asie du Sud-Est et de troisième plus vaste démocratie au monde, l’Indonésie est un acteur international de premier plan. Ce processus procurera par conséquent des avantages importants à la fois à l’Indonésie et à l’OCDE ».



Le Conseil de l’OCDE a pris la décision d’entamer des discussions d’adhésion avec l’Indonésie le 20 février 2024, à la suite de débats approfondis menés par les Membres de l’OCDE, notamment sur la base de son Cadre pour l’examen de membres potentiels, qui repose sur des données factuelles.



Les feuilles de route pour l’adhésion définissent les modalités, les conditions et le processus de l’adhésion et tiennent compte des domaines prioritaires recensés par les Membres de l’OCDE pour adhérer à l’Organisation. Le processus d’adhésion qui en résulte comportera une évaluation rigoureuse et approfondie par 26 comités techniques de l'alignement de l’Indonésie sur les normes, les politiques et les pratiques de l’OCDE.



Les examens techniques porteront sur presque tous les domaines de l’action publique, tels que l'ouverture des échanges et de l'investissement, la gouvernance publique, les initiatives à l'appui de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, ainsi que la protection efficace de l’environnement et l’action face au changement climatique.



À l’issue de ces examens techniques, les comités pourront recommander d’apporter des modifications à la législation, aux politiques et aux pratiques de l’Indonésie en vue de les mettre davantage en conformité avec les normes et les pratiques exemplaires de l’OCDE, ce qui servira de puissant catalyseur de réforme et contribuera à la réalisation du programme national de réformes de l’Indonésie.

Les processus d'adhésion ne sont soumis à aucun délai d'achèvement. Leur issue et leur calendrier dépendent du rythme auquel chaque pays candidat s'adapte et s’ajuste pour mieux se conformer aux normes et aux meilleures pratiques de l’Organisation. Lorsque tous les comités techniques auront mené à terme leurs examens, une décision finale devra être prise à l’unanimité par l’ensemble des pays membres du Conseil de l’OCDE pour qu’une invitation à devenir Membre de l’OCDE soit adressée à l’Indonésie.



