Reconstituer des marges de manœuvre budgétaires, maintenir la hausse de la productivité et s’attaquer aux problèmes du logement pour renforcer la résilience économique et rehausser le niveau de vie en République slovaque

18/03/2024 - L’économie slovaque a relativement bien résisté à la crise énergétique qui a suivi la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et l’inflation a aujourd’hui fortement reculé. Cependant, du fait qu’elle est tournée vers l’exportation, elle reste vulnérable aux chocs externes : telles sont les conclusions de la dernière Étude économique de l’OCDE.



Selon les projections de l’OCDE, la croissance, qui s’est établie à 1.1 % en 2023, devrait repartir à la hausse pour atteindre 2.1 % en 2024 et 2.6 % en 2025, et l’inflation refluer fortement, revenant de 11 % en 2023 à 3.4 % en 2024 et 2.7 % en 2025. La baisse de l’inflation soutiendra la progression des salaires réels et stimulera la consommation privée, tandis que les fonds versés au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience de l’UE et la plus grande vigueur de la demande extérieure viendront soutenir l’investissement et les exportations.



Il est recommandé d’adopter une stratégie d’assainissement budgétaire à moyen terme pour améliorer l’efficience des dépenses publiques, notamment en s’appuyant sur des examens des dépenses, dans le contexte du gonflement de la dette publique et pour faire face aux défis liés au vieillissement démographique. De fait, la population de la République slovaque vieillit rapidement, et la proportion de citoyens âgés de 65 ans et plus dans la population d’âge actif devrait avoir quasiment doublé d’ici 2050. La réforme des retraites menée en 2022 a permis d’améliorer la viabilité du système, mais d’autres réformes sont nécessaires pour atténuer les tensions sur les dépenses et allonger la durée de la vie active — par exemple en réduisant les possibilités de retraite anticipée.



« L’économie slovaque a relativement bien résisté à la crise liée à la pandémie de COVID-19 et à celle de l’énergie, au prix toutefois de déficits élevés ainsi que d’un endettement et d’une inflation élevés. Le moment est venu pour la République slovaque de renforcer sa situation budgétaire en adoptant une stratégie crédible d’assainissement de ses finances publiques, qui contribuera également à atténuer les tensions inflationnistes actuelles » a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann en présentant l’Étude aux côtés du Premier ministre slovaque Robert Fico. « Soutenir la convergence économique et stimuler la croissance de la productivité implique de développer les compétences dont l’économie a besoin, en offrant des possibilités adéquates de perfectionnement et de reconversion à tous les stades du cycle d’apprentissage, tout en encourageant l’investissement dans l’innovation et en améliorant l’environnement des entreprises. »



En augmentant l’efficience des dépenses d’investissement public, la Slovaquie pourrait maximiser l’impact des volumes considérables de fonds en provenance de l’UE et procéder à un assainissement de large portée sans compromettre les investissements dans la transformation numérique et la transition écologique. Réformer le système fiscal de façon à transférer la charge fiscale du travail vers le patrimoine et les taxes environnementales peut aussi être bénéfique pour la croissance et les finances publiques.



Une augmentation du taux d’emploi des mères de jeunes enfants contribuerait à atténuer les conséquences de la contraction de la population active, mais aussi à réduire l’écart salarial entre les genres. Il faudrait modifier les règles relatives au congé parental, exceptionnellement long, pour encourager les femmes à revenir sur le marché du travail, grâce à un meilleur accès à des structures d’accueil préscolaire abordables et de qualité et à la mise en place de modalités de travail plus souples propres à accompagner cette transition.



Le secteur manufacturier de la République slovaque a été un moteur essentiel de la hausse de la productivité, grâce à son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Ce secteur est toutefois très exposé aux chocs mondiaux et aux tendances observées à l’échelle de la planète, comme l’automatisation et la transition écologique. L’action publique devrait avoir pour objectif d’améliorer la formation et d’offrir aux travailleurs des possibilités plus nombreuses de reconversion et de perfectionnement, notamment par une montée en puissance de l’apprentissage en milieu professionnel, la mobilisation de financements ciblés pour relever la qualité de l’enseignement supérieur, un renforcement des incitations à la formation des adultes et le développement de la formation des personnes sans emploi. Un soutien ciblé à la R-D et à l’adoption des technologies en faveur des entreprises, notamment des petites, pourrait les aider à surmonter les difficultés de financement et stimuler leurs capacités d’innovation.



Il est également impératif de rendre le logement plus efficient, abordable et écologiquement durable de façon à améliorer les conditions de vie et à réduire les émissions de carbone. Simplifier les formalités administratives peut, en accélérant les constructions, contribuer à alléger les contraintes pesant sur l’offre de logements. Développer le marché locatif privé en instaurant un meilleur équilibre entre les droits des propriétaires et ceux des locataires et en réformant la fiscalité a le potentiel de stimuler la mobilité résidentielle et professionnelle. Un renforcement des incitations à rénover les logements à faible efficacité énergétique, étayé par des aides financières ciblées et un durcissement de la réglementation, peut aider à atteindre les objectifs environnementaux et à réduire les coûts énergétiques. Parallèlement, il est indispensable d’agrandir le parc de logements sociaux locatifs et d’accélérer la régularisation des droits de propriété dans les campements roms pour améliorer les conditions de vie des ménages les plus vulnérables.



