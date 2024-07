L’OCDE nomme Alvaro Santos Pereira au poste de Chef économiste

29/02/2024 – Alvaro Santos Pereira a été nommé Chef économiste de l’OCDE à compter du 1er juin 2024.





Alvaro est un économiste de premier plan qui a exercé au sein du gouvernement portugais les fonctions de ministre de l’Économie et de l’Emploi, chargé de l’industrie, du commerce et des services, du tourisme, de l’énergie et des travaux publics, des transports, et de l’emploi.



Il a d’abord été nommé, le 1er mars 2014, Directeur de la branche des études nationales au sein du Département des affaires économiques de l’OCDE et à ce titre, il a supervisé le processus d’examen par les pairs qui est au cœur des Études économiques de l’Organisation, identifiant les enjeux rencontrés et formulant des recommandations visant à améliorer les performances économiques à long terme des pays Membres et Partenaires.



Alvaro a par ailleurs été Chef économiste par intérim de l’OCDE à deux reprises, la dernière fois entre juillet 2022 et mai 2023. En 2023, il a été nommé Directeur de la Branche des études de politique économique du Département des affaires économiques.



Dans ses nouvelles fonctions, il pilotera l’analyse économique et la formulation de conseils sur les politiques à suivre afin d’aider les Membres à optimiser la vigueur et la qualité du développement et de la croissance économiques au lendemain de la pandémie de COVID 19, en tenant compte des retombées économiques et sociales de la guerre d’agression actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine et dans le contexte des mutations structurelles requises pour mener à bien la double transition écologique et numérique.



Avant d’être membre du gouvernement portugais, Alvaro a été professeur de développement économique et de politique économique à l’université Simon Fraser, et maître de conférences à l’université de Colombie-Britannique, au Canada, et à l’université d’York, au Royaume‑Uni.



Ayant la double nationalité portugaise et canadienne, Alvaro est titulaire d’une licence d’économie de l’université de Coimbra (Portugal), d’un master en économie de l’université d’Exeter (Royaume-Uni) et d’un doctorat en économie de l’université Simon Fraser de Burnaby (Canada).



