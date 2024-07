Il est essentiel de renforcer les compétences pour accompagner la transition écologique et tirer parti des possibilités qu’offre l’IA

06/10/2023 - Les pays devraient intensifier notablement leurs efforts pour renforcer les systèmes de formation initiale et offrir de meilleures possibilités d’amélioration et de recyclage des compétences à l’appui de la formation tout au long de la vie, de manière à ce que les compétences disponibles répondent plus efficacement aux besoins du marché du travail. L’édition 2023 des Perspectives de l’OCDE sur les compétences montre que cela est également essentiel si les pays veulent pouvoir exploiter les possibilités offertes par l’intelligence artificielle (IA) et la robotique, et réussir leur passage à une économie neutre en carbone.



Il est impératif d’investir dans les compétences pour bâtir une transition écologique et numérique résiliente. Cependant, l’environnement et le numérique évoluent à un rythme plus rapide que celui des politiques de l’éducation et des compétences et de leur capacité à répondre aux nouvelles tendances et aux nouveaux besoins de la société et du marché du travail.



À mesure qu’apparaissent de nouveaux profils d’emploi et de nouvelles exigences en matière de compétences, seuls quatre adultes environ sur dix en moyenne dans les pays de l’OCDE suivent une formation formelle ou non formelle pour des raisons professionnelles. De ce fait, les travailleurs peinent à améliorer et à recycler leurs compétences, ce qui limite leurs possibilités de changer de secteur et de métier, ainsi que leur capacité à renforcer les compétences dont ils auront besoin pour travailler avec de nouvelles technologies et tirer ainsi le meilleur parti des gains de productivité potentiels.



« Les compétences jouent un rôle crucial dans la construction d’économies et de sociétés solides, justes et durables, mais les besoins en compétences de nos économies et de nos sociétés évoluent », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Pour que chacun puisse participer au développement et à la croissance économiques et en tirer profit, en particulier des opportunités créées par les transformations verte et numérique, les responsables publics doivent mieux aligner l’enseignement et la formation sur les compétences dont le marché du travail a besoin. Cela est indispensable pour aider les travailleurs à faire face aux conséquences importantes de ces transformations sur le marché du travail. »



Il est primordial de mettre en place des mesures adéquates d’amélioration et de recyclage des compétences, mais aussi d’apporter une aide aux populations touchées par le changement climatique, afin que les actions visant à mettre fin à la dégradation de l’environnement continuent de susciter l’adhésion. Les systèmes éducatifs devraient redoubler d’efforts pour renforcer les compétences des jeunes en matière de durabilité environnementale, en leur transmettant à la fois les qualités et la volonté nécessaires pour soutenir la réalisation des objectifs écologiques. Dans les pays de l’OCDE, seul un jeune sur trois environ possède à la fois les connaissances scientifiques de base et les dispositions et comportements nécessaires pour devenir un consommateur avisé et un futur travailleur de l’économie verte.



Les progrès de l’intelligence artificielle générative et de la robotique exigeront des individus qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour travailler avec les systèmes d’IA, et pas uniquement avec les technologies existantes - ce qui constitue un défi de plus pour les systèmes d’enseignement et de formation. Bien qu’en moyenne dans les 14 pays de l’OCDE étudiés, moins de 1 % des offres d’emploi en ligne exigent des compétences liées à l’IA, des changements profonds de la demande de compétences vont s’opérer sous l’effet de l’adoption de l’IA à l’échelle de l’économie toute entière.



Les individus issus de milieux socioéconomiques défavorisés sont également moins susceptibles d’acquérir des compétences dans divers domaines au cours de leur scolarité, notamment de développer les comportements et dispositions susceptibles de favoriser la double transition numérique et écologique et de réduire leur vulnérabilité aux évolutions environnementales et technologiques. Les pouvoirs publics doivent agir pour repérer les vulnérabilités dues à un manque de compétences afin d’améliorer à la fois l’égalité des chances et le bien-être global.



