Essor de l’aide publique au développement sous l’effet des dépenses consacrées aux réfugiés et à l’aide à l’Ukraine

12/04/2023 - D’après les données préliminaires recueillies par l’OCDE, l’aide au développement délivrée par les donneurs publics a atteint un niveau sans précédent de 204 milliards USD en 2022 contre 186 milliards USD enregistrés en 2021, les pays développés ayant consacré davantage de dépenses à l’aide à l’Ukraine ainsi qu’au traitement et à l’accueil des réfugiés.





Cette augmentation de 13.6 % en termes réels marque l’une des hausses les plus fortes jamais enregistrées de l’aide publique au développement (APD) fournie par les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ; c’est la quatrième année consécutive que l’APD atteint un niveau record.





Cette hausse tient en premier lieu à une vive augmentation des dépenses consacrées au traitement et à l’accueil des réfugiés au sein des pays donneurs, qui se montent à 29.3 milliards USD, soit 14.4 % de l’APD, contre 12.8 milliards USD en 2021. Si l’on exclut ces coûts, en 2022, l’APD a tout de même augmenté de 4.6 % en termes réels par rapport à 2021.





Un autre facteur qui explique la hausse enregistrée en 2022 est l’essor de l’aide fournie à l’Ukraine à la suite de son invasion par la Russie et de la guerre d’agression que cette dernière y mène actuellement. L’APD destinée à l’Ukraine en 2022 s’est chiffrée à 16.1 milliards USD – contre à peine 918 millions USD en 2021 –, dont 1.8 milliard USD d’aide humanitaire.





Alors qu'en 2022, nous avons constaté une baisse de 0,7 % de l'APD bilatérale aux pays les moins avancés (PMA) par rapport à l'année précédente, il est important de noter que l'APD aux PMA en 2022 a augmenté de 9 % en termes réels par rapport à 2019 - la dernière année avant la pandémie de COVID.





« La pandémie de COVID‑19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont aggravé l’instabilité, la faim et l’extrême pauvreté à l’échelle mondiale, réduisant à néant des décennies de progrès en matière de développement dans les pays en développement, et surtout dans les pays les plus pauvres et les plus vulnérables », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Sans surprise, les pays donneurs ont déployé d'importantes ressources supplémentaires pour soutenir les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine et pour l'aide à l'Ukraine. Il est important de noter que les pays donneurs ont fourni une APD sans précédent pour la quatrième année consécutive. Tout en apportant un soutien pour faire face aux pressions à court terme, nous devons continuer à nous concentrer et à accélérer les progrès dans la poursuite de nos objectifs de développement à long terme, en particulier pour soutenir les pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. »





Le total de l’APD de 2022 est équivalent à 0.36 % du revenu national brut (RNB) cumulé des donneurs du CAD. Si cette proportion reste inférieure à l’objectif de 0.7 % fixé par les Nations Unies, elle représente le niveau le plus élevé enregistré par le CAD en 40 ans et témoigne d’une hausse par rapport à 2021 (0.33 %).





En 2022, cinq membres du CAD – Allemagne, Danemark, Luxembourg, Norvège et Suède – atteignaient ou dépassaient l’objectif de 0.7 %.





L’APD a augmenté dans 26 pays du CAD en 2022, hausse qui, dans de nombreux cas, est due à un accroissement des dépenses destinées à couvrir le coût des réfugiés dans les pays donneurs, et a diminué dans quatre pays. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par la Pologne (+255.6 %), la République tchèque (+167.1 %), l’Irlande (+125.1 %), la Lituanie (+121.6 %), la Slovénie (+48.7 %) et l’Autriche (+36.2 %).





« Dans une situation où les pressions s’accentuent sur les rares ressources disponibles pour le développement, il nous faut maintenir notre engagement à soutenir les pays les moins avancés, dont bon nombre sont situés en Afrique, déclare le Président du CAD de l’OCDE, M. Carsten Staur. L’agression perpétrée par la Russie contre l’Ukraine donne lieu à une hausse significative des ressources allouées à l’accueil des réfugiés dans les pays donneurs. Certains donneurs ont fourni tout ou partie de ces dépenses extraordinaires en sus de leurs programmes de développement déjà planifiés pour 2022 – une pratique à recommander. »





Au sein de l’APD totale, l’aide humanitaire s’est élevée à 22.3 milliards USD, soit une hausse de 1 % en termes réels par rapport à 2021. En 2022, les pays du CAD ont consacré 11.2 milliards USD à des activités liées à la crise du COVID‑19, en baisse de 45 % par rapport à 2021. Les dons de vaccins se sont chiffrés à 1.53 milliard USD, soit un repli de 74.1 % en termes réels par rapport à 2021. Les dons d’allégement de la dette comptabilisables dans l’APD sont restés à un niveau très faible (60 millions USD).





La proportion des prêts et des investissements sous forme de participations dans l’APD bilatérale brute des membres du CAD a diminué, pour passer de 19 % en 2021 à 18 % en 2022, le reste étant alloué sous forme de dons. Les prêts souverains bilatéraux consentis par les pays membres du CAD ont progressé, sur la base de l’équivalent-don, de 36 % en termes réels par rapport à 2021. Les pays affichant la proportion la plus élevée de prêts dans leur APD bilatérale sont le Japon (60 %), la Corée (32 %) et la France (22 %).





L’APD représente plus des deux tiers des financements extérieurs alloués aux pays les moins avancés. L’OCDE assure également le suivi des apports émanant de certains fournisseurs non membres du CAD et de fondations privées. Après les données préliminaires diffusées par l’OCDE chaque année en avril, sont publiées, vers la fin de l’année, les statistiques finales présentant une répartition géographique et sectorielle détaillée (voir la répartition de l’APD en 2021 dans OECD.Stat, sous Développement).





L’APD nette n’a globalement pas cessé d’augmenter, en volume, depuis 1960, année où l’APD a été mesurée pour la première fois et où elle s’établissait juste en dessous de 40 milliards USD (aux prix de 2021). Elle a augmenté de 160 % en termes réels depuis 2000, année où les objectifs du Millénaire pour le développement ont été adoptés, en dépit de l’impact de la crise financière de 2008 et de la pandémie de COVID‑19 sur les économies des fournisseurs. L’APD nette a augmenté de 41 % depuis que les Objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015.





Le CAD est un comité de l’OCDE qui sert de forum à 31 donneurs et organismes observateurs.

L’APD est définie comme des apports concessionnels de ressources publiques, destinés à favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement. L’APD nette est égale aux dépenses totales d’APD moins le remboursement du principal des prêts par les pays bénéficiaires.

