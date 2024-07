Pologne : des réformes structurelles et une accélération de la transition numérique et écologique permettraient d’améliorer encore le niveau de vie, selon l’OCDE

27/02/2023 - L’économie polonaise a connu un redressement rapide et vigoureux après la pandémie de COVID‑19, mais la croissance se trouve à présent freinée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’inflation s’établissant à son plus haut niveau depuis deux décennies.





Dans ce contexte difficile, les politiques macroéconomiques doivent être soigneusement équilibrées de façon à soutenir l’économie tout en réduisant l’inflation. La mise en œuvre de réformes structurelles permettant de mener à bien la transition écologique, en tirant parti de la transformation numérique et d’une consolidation des finances publiques, contribuera à améliorer encore le niveau de vie, selon un nouveau rapport de l’OCDE.





Dans sa dernière Étude économique consacrée à la Pologne, l’OCDE indique que les politiques monétaire et budgétaire devraient être finement équilibrées pour soutenir la croissance tout en évitant que les anticipations d’inflation élevées ne s’enracinent. Compte tenu du vieillissement de la population, il importe en outre à plus long terme de rehausser le taux d’activité et la productivité. L’élargissement de la base d’imposition, l’allongement de la durée de la vie active et l’amélioration de l’efficience des dépenses dans des domaines comme la santé et les infrastructures peuvent permettre à la fois d’accroître la productivité et d’atténuer les tensions budgétaires à long terme.





« La Pologne a réussi à relever de manière très impressionnante le niveau de vie, et malgré l’impact des incertitudes mondiales actuelles et de la guerre, les fondamentaux de l’économie polonaise demeurent solides », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann, lors de la présentation l’Étude à Varsovie, aux côtés du Ministre polonais du développement économique et de la technologie Waldemar Buda. « Pour poser les jalons nécessaires à la croissance future, la Pologne doit accélérer le développement des énergies renouvelables, promouvoir plus largement le renforcement des compétences numériques et managériales et veiller à ce que les finances publiques suivent une trajectoire budgétaire viable dans l’avenir. »