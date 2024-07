L'OCDE nomme Mme Manal Corwin au poste de Directrice du Centre de politique et d'administration fiscales

13/01/2023 - Manal Corwin a été nommée pour être la prochaine Directrice du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE à compter du 3 avril 2023.





Manal dirigera les travaux du Centre dans tous les domaines, y compris la solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux de la numérisation, le projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, le programme de transparence fiscale, et la participation du Centre au nouveau Forum inclusif de l’OCDE sur les approches d'atténuation des émissions de carbone.





Manal est très connue dans la communauté fiscale internationale et extrêmement appréciée au niveau international pour son leadership, son intégrité, son expertise et ses contributions dans le domaine du droit et de la politique fiscale. Ayant occupé des postes de direction dans le domaine de la politique fiscale au sein de deux administrations américaines distinctes et ayant déjà été déléguée puis vice-présidente du Comité des affaires fiscales de l'OCDE et déléguée au Forum mondial sur la fiscalité et la transparence, Manal convient parfaitement à ce rôle et apportera une contribution remarquable.





Avec plus de 30 ans d'expérience, Manal apporte des références exceptionnelles dans le domaine de la politique, des règles et des normes fiscales internationales à ce poste. Elle a occupé deux postes au sein du bureau de la politique fiscale du département du Trésor américain, notamment celui de secrétaire adjointe pour les affaires fiscales internationales, au cours duquel elle a joué un rôle clé dans le lancement de l'initiative sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, a dirigé l'élaboration de la norme internationale pour l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers et a été à la tête de la délégation américaine pour de multiples négociations de conventions fiscales. Pendant qu’elle était déléguée au Comité des affaires fiscales de l’OCDE, Manal a également participé à l’examen de nombreuses autres initiatives politiques, y compris le Protocole modifiant la Convention sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, le Forum sur les pratiques fiscales dommageables, le Rapport sur les aspects des prix de transfert des restructurations d’entreprises et le lancement des travaux sur la planification fiscale abusive.





Actuellement, Manal est associée responsable du bureau fiscal national et directrice principale du conseil d'administration de KPMG aux États-Unis. Dans une phase antérieure de sa carrière, elle a exercé en tant qu'avocate spécialisée dans le droit fiscal international et a été greffière pour le juge en chef de l'époque, Levin Campbell, à la cour d'appel des États-Unis (premier circuit).





De nationalité américaine, Manal est titulaire d'un Bachelor of Arts (cum laude) de l'Université de Harvard et d'un Juris Doctor (magna cum laude) de l'école de droit de l'université de Boston. Elle parle couramment l'anglais et l'arabe et a une bonne connaissance du français.





La nomination de Manal Corwin tient compte de l’expertise et des connaissances hautement spécialisées requises pour ce poste et assurera la poursuite réussie du travail crucial du Centre après le récent départ de Pascal Saint-Amans comme Directeur du CTPA après 12 ans dans ce rôle et la retraite statutaire de l’ancienne Directrice adjointe et actuelle Directrice du Centre, Grace Perez-Navarro, le 31 mars.





La poursuite sans faille des importants travaux du Centre sera également soutenue par la nomination de David Bradbury, de nationalité australienne, et d'Achim Pross, de nationalité allemande et britannique, en tant que directeurs adjoints du Centre de politique et d'administration fiscales. David et Achim ont respectivement occupé le poste de chef de la Division de la politique et des statistiques fiscales de l'OCDE entre 2014 et 2022, et celui de chef de la Division de la coopération internationale et de l'administration fiscale de l'OCDE entre 2011 et 2022.

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.