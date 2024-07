L'OCDE nomme Mme Fabrizia Lapecorella au poste de Secrétaire général adjointe

25/01/2023 - Fabrizia Lapecorella a été nommée au poste de Secrétaire général adjointe de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Elle prendra ses fonctions le 3 avril 2023.





Fabrizia apportera à son poste une expertise, une expérience et des réseaux internationaux importants dans les domaines de la politique fiscale, financière et économique.





De nationalité italienne, elle est actuellement chef du département des politiques européennes au sein de la présidence du Conseil des ministres de l'Italie. Elle a occupé le poste de directrice générale des finances au sein du ministère italien de l'économie et des finances de 2008 à 2022. À ce titre, Fabrizia était responsable de la politique fiscale, de la politique financière nationale, européenne et internationale, de la gouvernance des agences fiscales italiennes, de la coordination de l'infrastructure informatique au service de l'administration fiscale italienne et des services administratifs du système judiciaire fiscal italien. Avant ce rôle, Fabrizia a occupé divers postes au sein du ministère italien de l'économie et des finances.





Fabrizia a également occupé des fonctions de direction au sein de la structure en comités de l’OCDE. Elle a été présidente du Comité des affaires fiscales de l'OCDE en 2022, vice-présidente du comité entre 2017 et 2021, et membre du bureau du comité depuis 2012. Fabrizia a également été membre du groupe de direction du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le projet BEPS sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de 2016 à 2022. Elle est professeur de finances publiques à l'université de Bari depuis 2004 et en est titulaire d'un diplôme en économie. Elle est également titulaire d’un doctorat en économie de l'université de York.





Fabrizia apporte une grande expérience et des connaissances approfondies à l'équipe de direction de l'OCDE, et sa nomination répond à l'objectif de longue date de l'OCDE de parvenir à une parité totale hommes-femmes au sein de la direction de l'Organisation.





Fabrizia rejoindra les autres Secrétaires généraux adjoints de l'OCDE, Kerri-Ann Jones, Yoshiki Takeuchi et Ulrik Vestergaard Knudsen.

