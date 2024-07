États-Unis : il faut continuer de s’attaquer aux problèmes macroéconomiques tout en soutenant la classe moyenne et en se préparant au vieillissement démographique, selon l’OCDE

12/10/2022 Après une reprise rapide consécutive à la pandémie, les États-Unis sont confrontés à des difficultés économiques considérables du fait de l’envolée de l’inflation et du ralentissement de l’activité économique, selon un nouveau rapport de l’OCDE.





La croissance devrait refluer à 1.5 % en 2022 puis à 0.5 % en 2023, l’inflation et les conditions financières restrictives pesant sur les dépenses. Les tensions inflationnistes – alimentées par la vigueur de la demande, les contraintes affectant l’offre et l’augmentation des cours de produits de base consécutive à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine – se sont généralisées, la hausse des prix des services s’accélérant maintenant. Ces tensions inflationnistes pourraient s’avérer persistantes, ce qui provoquerait un nouveau resserrement monétaire.





Au-delà de la gestion des évolutions économiques immédiates, la dernière Étude économique de l’OCDE consacrée aux États-Unis indique que se préparer aux coûts budgétaires du vieillissement démographique et atténuer les pressions financières exercées sur les ménages de la classe moyenne devraient être des priorités essentielles. L’Étude attire l’attention sur le fait que la distribution des revenus et celle du patrimoine se sont polarisées ces dernières années, dans la mesure où la classe moyenne américaine a vu son revenu disponible augmenter moins vite que ceux des ménages aux revenus plus élevés et plus faibles, et s’est contractée tout en étant confrontée à une hausse du coût de la vie.





« Comme de nombreux autres pays, les États-Unis font face aux conséquences négatives du ralentissement de la croissance mondiale et de la hausse de l’inflation résultant de la guerre d’agression non provoquée, injustifiable et illégale menée par la Russie contre l’Ukraine, tout en continuant de gérer certaines des retombées économiques de la pandémie », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann, lors de la présentation de l’Étude à Washington. « Le gouvernement des États-Unis se focalise à juste titre sur la réduction des disparités de revenu et sur l’investissement dans les infrastructures et la transition verte. Compte tenu de la flexibilité et de la capacité d’innovation qui caractérisent leur économie, les États-Unis sont bien placés pour relever ces défis et s’atteler à ces priorités, en tirant parti des transformations structurelles en cours. »