Chili : il faut améliorer la productivité et la protection sociale et stimuler les recettes pour asseoir une reprise durable, selon l’OCDE

La solidité des institutions du Chili ainsi que sa gestion prudente des finances publiques ont permis une riposte budgétaire vigoureuse à la pandémie et une reprise dynamique. L’économie chilienne a en effet enregistré une croissance de 11.9 % en 2021, dépassant de loin celle de pays comparables de l’OCDE et de la région. Selon l’Étude, la croissance devrait ralentir et revenir à 1.9 % sur l’année 2022, sous l’effet du ralentissement de la croissance mondiale et d’une inflation, actuellement au plus haut depuis 30 ans, qui va amputer le pouvoir d’achat. Grâce à la réaction rapide des autorités monétaires, l’inflation devrait retrouver son objectif au début de 2024.





Les recettes fiscales du Chili, qui se situent à tout juste 21 % du PIB, sont très faibles comparativement à d’autres pays, avec près d’un tiers de la population active travaillant dans le secteur informel et seul un cinquième des citoyens chiliens acquittant l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les auteurs de l’Étude saluent la réforme prévue qui ramènerait les rentrées fiscales du Chili à un niveau plus proche des moyennes de l’Amérique latine et de l’OCDE, qui sont respectivement de 28 % et 34 %. L’accroissement des recettes fiscales aiderait à renforcer la résilience des finances publiques et surtout, contribuerait à financer des besoins sociaux croissants.





À plus longue échéance, les perspectives du Chili dépendront de sa capacité à résoudre les freins structurels à la croissance, parmi lesquels le faible niveau de la concurrence et de l’investissement dans la recherche-développement destiné à promouvoir l’innovation.





Après plusieurs années de convergence, l’écart de revenu et de productivité du Chili par rapport aux économies avancées est de nouveau en train de se creuser. Les auteurs de l’Étude recommandent de simplifier la réglementation et les procédures d’autorisation, actuellement complexes, qui bloquent l’entrée sur le marché de nouvelles entreprises ainsi que l’investissement, d’accroître l’investissement dans les nouvelles technologies et d’élargir l’accès à un enseignement de qualité.





Il est également possible de diversifier les exportations du Chili, qui restent dominées par l’industrie minière, et d’améliorer les mesures de facilitation des échanges et l’efficacité des procédures aux frontières.





Si le Chili possède l’un des systèmes de protection sociale les plus complets d’Amérique latine, la pandémie a cependant mis en lumière des lacunes dans la couverture, en particulier pour les travailleurs du secteur informel. Améliorer la protection sociale pour tous, notamment via les retraites, l’accès aux services de santé et la garantie de revenu minimal, pourrait contribuer à réduire ces lacunes. Les auteurs de l’Étude recommandent de relever les niveaux des retraites tout en appliquant des taux de cotisation progressifs, et de fusionner les différents programmes d’aide sociale pour en élargir la couverture. Il faudrait aussi veiller tout particulièrement à la manière dont les réformes futures des prestations vont affecter les incitations à créer des emplois dans le secteur formel.





Sur le plan de l’énergie durable, les progrès du Chili sont significatifs, et les sources d’énergie renouvelables représentent désormais 47 % de la production d’électricité, sous l’effet de la montée en puissance du solaire et de l’éolien. À l’avenir, le potentiel de production d’énergies renouvelables du Chili est bien plus important, et dépasse de loin ses besoins nationaux.





