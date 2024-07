Relever les défis complexes liés à la politique du logement devrait être une priorité absolue pour tous les gouvernements

14/06/2021 - Pouvoir disposer d'un logement abordable et de qualité est indispensable pour la santé, l'accès à l’emploi et la satisfaction à l’égard de l’existence, mais le logement est l'un des enjeux de l’action publique parmi les plus complexes auxquels nos sociétés sont aujourd'hui confrontées. Selon l’OCDE les pouvoirs publics doivent faire davantage pour garantir un accès universel à des logements abordables, de qualité et écologiquement durable.

La crise liée à la pandémie de COVID-19 a montré à quel point les inégalités en matière de logement étaient grandes entre les différentes catégories de population et a aggravé les conséquences négatives des mauvaises conditions de logement, surtout sur les plus vulnérables.

Le vaste Projet horizontal de l’OCDE sur le logement, lancé en 2018, a permis de recueillir, dans une optique comparative, des données factuelles, analyses et recommandations destinées à aider les pouvoirs publics à rendre le logement plus abordable, à en accroître l’efficacité énergétique et à mieux l’adapter aux besoins des populations.

« Le logement, c’est bien plus que le lieu où l’on habite », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE M. Mathias Cormann. « C’est le poste le plus important du budget des ménages, et un élément-clé de la performance économique autant que du bien-être.

La Boîte à outils de l’OCDE sur le logement que nous présentons aujourd'hui aidera les responsables de l’action publique à élaborer de meilleures politiques du logement permettant d’appréhender dans sa réalité l’évolution des marchés concernés, comme l’enjeu de l’accessibilité par exemple, et d’améliorer les retombées considérables que les politiques du logement ont sur nos sociétés » a déclaré M. Cormann.

Sur fond d'augmentation spectaculaire dans plusieurs pays des prix des logements (dont le coût absorbe désormais plus d'un tiers du budget du quintile le plus pauvre de la population, contre seulement un quart pour le quintile le plus aisé) et de faiblesse historique de l’investissement public, quatre grands axes prioritaires se dégagent de notre Boîte à outils.

Premièrement, faire sauter les blocages sera clé pour dégager une offre supplémentaire afin de relever les défis actuels et futurs en matière de logement. Développer l’investissement public dans des logements sociaux à grande efficacité énergétique permettrait d'atténuer les difficultés, surtout pour les ménages ayant des revenus faibles ou irréguliers. Bâtir un parc de logements sociaux verts pourrait aussi servir de catalyseur à la transition énergétique du secteur de la construction dans son ensemble.

Deuxièmement, réformer les règles en matière d'occupation des sols, tel que la suppression de restrictions de construction excessivement rigoureuses ou les obligations de superficie minimale des lots,peut contribuer à réduire les obstacles à une augmentation de la construction résidentielle. Les décisions relatives à l’occupation des sols et à l'aménagement du territoire doivent être fondées sur les besoins de zones métropolitaines considérées dans leur globalité, et non sur une approche fragmentaire périmètre par périmètre. De telles réformes permettraient de freiner la forte tendance à la hausse des prix réels des logements, observée de manière généralisée, dans les pays de l’OCDE au cours des quatre dernières décennies.

Troisièmement, assouplir la réglementation régissant les relations entre bailleurs et locataires, notamment l’encadrement des loyers, peut inciter à investir dans le logement. L'année dernière, ces restrictions ont été encore durcies pour protéger les locataires durement touchés par la crise liée au COVID-19. Il ressort des notes de synthèse du rapport de la Boîte à outils que sur la durée, de telles mesures peuvent amoindrir l’offre de logements locatifs et, en fin de compte, compliquer l’accès à la location, surtout pour les personnes dont les revenus sont faibles ou irréguliers.

Enfin, quatrièmement, l’application de normes environnementales strictes sera indispensable pour atteindre les objectifs convenus de réduction des émissions de gaz à effet de serre et accroître l’efficacité énergétique du stock de logements existants. Il est possible que cela entraîne des tensions à la hausse sur les coûts de la construction ou sur les loyers, mais les investissements nécessaires permettront d'abaisser les coûts de chauffage et de préserver la valeur à long terme des habitations.

La Boîte à outils sur le logement comprend :

Un rapport de synthèse, Pierre par pierre : bâtir de meilleures politiques du logement , qui recense les leviers à la disposition des pouvoirs publics pour améliorer l’efficience, l’inclusivité et la durabilité des marchés du logement et propose des moyens de progresser en direction de ces trois objectifs, en examinant les arbitrages éventuels qui pourraient en découler.

, qui recense les leviers à la disposition des pouvoirs publics pour améliorer l’efficience, l’inclusivité et la durabilité des marchés du logement et propose des moyens de progresser en direction de ces trois objectifs, en examinant les arbitrages éventuels qui pourraient en découler. Un Tableau de bord des indicateurs du logement , qui rassemble des indicateurs permettant aux décideurs de comparer, sur une base thématique, les performances et les paramètres de l’action publique dans différents pays.

, qui rassemble des indicateurs permettant aux décideurs de comparer, sur une base thématique, les performances et les paramètres de l’action publique dans différents pays. Un ensemble de fiches pays qui donnent un aperçu, sous l’angle national, de la situation du logement et des politiques en la matière.

Informations complémentaires sur la Semaine du logement de l’OCDE, 14-18 juin 2021

L’un des objectifs centraux, du point de vue de l’action publique, du Projet de l’OCDE sur le logement consiste à assurer à tous l'accès à un logement de qualité, à un prix abordable. Les progrès réalisés en la matière peuvent être évalués à l'aide des indicateurs internationaux actualisés regroupés dans la Base de données de l'OCDE sur le logement abordable, qui couvre le marché du logement, les conditions et l’accessibilité financière du logement, et les politiques publiques visant à faciliter l’accès au logement dans plus de 40 pays du monde.

La version actualisée de la Base de données sur le logement abordable sera présentée le mercredi 16 juin.

Le Secrétaire général de l’OCDE M. Mathias Cormann prononcera l’allocution d’ouverture de la Table ronde à haut niveau sur les politiques du logement qui se tiendra le mercredi 16 juin à partir de 14h00 CEST (12h00 GMT), et cette allocution sera suivie d’une intervention du Ministre italien des Infrastructures et de la Mobilité durable M. Enrico Giovannini.

Au cours de la première session, Mobiliser la boîte à outils de l’OCDE sur le logement pour préparer les marchés du logement aux enjeux de l’avenir, prévue de 14h10 à 15h25, M. Luiz de Mello, Directeur de la Branche des études de politique économique du Département des affaires économiques de l’OCDE, fera une présentation qui sera suivie d’un échange entre ministres et autres intervenants de haut niveau.

La deuxième session, Investir dans le logements abordable et social pour faciliter une reprise économique inclusive, de 15h25 à 16h30, sera ouverte par M. Stefano Scarpetta, Directeur de la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE et cette introduction sera suivie d’un échange entre spécialistes des politiques du logement.

